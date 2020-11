Il consigliere regionale Cocciu svela a "Report" i motivi della riapertura estiva delle discoteche

OLBIA. La trasmissione di inchieste giornalistiche Report andrà in onda questa sera alle 21.20 su rai3. Ma il "trailer" della puntata che sta girando già da qualche ora sui social ha scatenato una vera e propria bufera sulla Regione e sulla gestione delle misure anticontagio adottate nel cuore dell'estate. In particolare fanno discutere le parole del capogruppo in consiglio regionale di Forza Italia, Angelo Cocciu, che ha spiegato ai microfoni cosa abbia mosso quel provvedimento messo in campo in seguito alle pressioni dei proprietari di alcuni locali della Costa che altrimenti avrebbero dovuto pagare penali altissime per l'annullamento delle serate. "Eravamo sollecitati dagli imprenditori del settore. Questi contagi stavano salendo ha dichiarato Cocciu-, ma erano contenuti quindi abbiamo chiesto al presidente Solinas di rimandare di qualche giorno la chiusura delle discoteche. Pensavamo che due giorni potessero aiutare l'economia e abbiamo rischiato un po'".







© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione