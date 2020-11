Il Cipnes attiva i laboratori doposcuola per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento

Attraverso la formula del laboratorio-doposcuola e grazie ai più moderni software di supporto, l’alunno viene accompagnato da un pedagogista qualificato con formazione specifica in psicopatologia dell’apprendimento, nell’individuazione attiva del percorso personalizzato più adatto alle proprie caratteristiche ed esigenze. L’obbiettivo finale è il raggiungimento della maggiore autonomia possibile nello svolgimento dei compiti e l’uso consapevole di strumenti e strategie compensative in grado di rafforzare l’autostima. Le attività riguardano le aree della lettura, scrittura e del calcolo, e sono svolte in sessioni di lavoro 1:2 o 1:3, con un massimo di 3 alunni. E’ prevista una frequenza di 2/3 pomeriggi a settimana, in turni della durata di un’ora e mezza o due ore ciascuno.







Il servizio sarà disponibile per tutto l’anno scolastico anche a distanza con l’ausilio delle più comuni piattaforme di videoconferenza.

I destinatari sono i ragazzi dagli 8 ai 19 anni in possesso di diagnosi e certificazione di DSA. Grazie all’ausilio di programmi all’avanguardia e di un sistema di app specifiche e monitorate, il servizio può essere esteso come potenziamento anche ai bambini a rischio di DSA, non ancora certificati, a partire dal primo anno della scuola primaria.Per qualunque informazione è possibile rivolgersi a “I Folletti di Kines” al numero 0789/53636, email ifollettidikines@cipnes.it, o direttamente alla referente del progetto dott.ssa Beatrice Puggioni al numero 366/6679876, email b.puggioni@cipnes.it.