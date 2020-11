A Palau nei guai un 20enne trovato in possesso di marijuana e due coltelli a serramanico

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Ieri sera, a Palau, i militari della stazione, nel corso di un servizio perlustrativo, hanno denunciato in stato di libertà un disoccupato di 20 anni. Il giovane alla guida del proprio veicolo, alla vista della pattuglia si è disfatto di un involucro, risultato poi contenere 21 grammi di marijuana, tentando la fuga. I militari lo hanno raggiunto e fermato dopo un breve inseguimento. In seguito alla perquisizione personale e veicolare il giovane è stato inoltre trovato in possesso di due coltelli a serramanico. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.