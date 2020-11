Tracciamento delle positività da Covid-19 in Sardegna, le precisazioni dell'Assl di Olbia

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

La Assl di Olbia, per mezzo del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, è impegnata in prima linea nel tracciamento e individuazione dei nuovi casi di positività al Covid -19.Dinanzi ad una accertata positività, le Amministrazioni Comunali vengono aggiornate per le misure da adottare sui propri territori., oltre ai tamponi molecolari effettuati dai laboratori analisi accreditati dalla Regione Sardegna e i cui risultati confluiscono direttamente alla Assl. Anche in questa occasione, la Direzione dell’ASSL Olbia riconferma l’importanza del rapporto strutturato e continuo con i Sindaci e ricorda, soprattutto in periodi come questi, l’importanza di una tenuta compatta di tutte le istituzioni, oltre ad atteggiamenti responsabili e messaggi univoci che favoriscano nei cittadini la necessaria fiducia verso le Istituzioni.E' in corso un programma di potenziamento del personale dei SISP all’interno dei Dipartimenti di Prevenzione dedicato alle attività di monitoraggio e tracciamento. Infine in questi giorni è stato consegnato alla Assl di Olbia, un macchinario tale da garantire la processazione dei tamponi molecolari all'interno del Laboratorio Analisi dell’Ospedale "Giovanni Paolo II" di Olbia, andando così a ridurre i carichi di lavoro dei Laboratori di Sassari. Il macchinario è in fase di installazione e dovrebbe entrare in funzione la prossima settimana.