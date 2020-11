Manifestazione Air Italy il 17 novembre per presentare un piano di protezione lavoratori

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

I lavoratori di Air Italy sono pronti a scendere di nuovo in piazza e manifestare per i propri diritti. L’unione sindacale di base ha infatti annunciato un incontro il 17 novembre davanti a Montecitorio, in aeroporto a Olbia e a Napoli. Il tutto chiaramente secondo le disposizioni e le misure anti-covid. I lavoratori vorrebbero lanciare un programma di otto punti per un piano di protezione dei lavoratori diretti e dell’indotto nell'emergenza e per il rilancio del settore e dei sedimi aeroportuali attraverso un piano di riforme e di interventi pubblici. Ecco i punti:-Divieto di licenziamenti fino alla fine della crisi, garanzia degli ammortizzatori sociali e del fondo di solidarietà̀.-Moratoria in tutto il settore su cambio appalti, trasferimenti, clausole sociali e tutte le forme di dumping sociale e contrattuale ancora attive in questo momento.-Interventi di sostegno urgente su precari e lavoratori legati alla stagionalità̀.-Un vettore nazionale pubblico per presidiare il mercato e garantire l’occupazione anche per le realtà̀ in crisi (vedi AirItaly e precari)-Ricostituzione di un polo manutentivo di eccellenza finora smembrato in più̀ società̀ (vedi Atitech e IAG).-Salvaguardia e riordino degli aeroporti attraverso la loro ripubblicizzazione e interventi per riequilibrare la filiera del valore tra Gestori e Handling.-Salvaguardia del ruolo pubblico di ENAC e rientro di ENAV nello Stato.-Riforma di settore che assicuri regole comuni e uguali per tutti gli operatori del settore, a protezione del lavoro, della salute e della sicurezza.