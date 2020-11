Olbia, lancia da un balcone di un palazzo in via Amba Alagi una mannaia di 31 centimetri: denunciato

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Ieri sera ad Olbia, i militari della sezione radiomobile sono intervenuti in seguito ad una segnalazione sull’utenza 112 ed hanno denunciato in stato di libertà un disoccupato di 48 anni, già segnalato alla banca dati delle forze di polizia. L’uomo ha lanciato una mannaia della lunghezza complessiva di 31 centimetri dal proprio balcone situato al secondo piano di un condominio di via Amba Alagi per fortuna senza colpire persone o cose.