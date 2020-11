Roberto Ragnedda nuovo presidente della Conferenza Territoriale Socio Sanitaria della Assl di Olbia

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Questa mattina, nella sede del museo archeologico della città, si è riunita la Conferenza Territoriale Socio Sanitaria della Assl di Olbia, che ha eletto all'unanimità quale suo presidente il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda., e hanno provveduto a eleggere il nuovo direttivo. All'unanimità è stato eletto presidente della Conferenza Roberto Ragnedda, sindaco di Arzachena, suo vice, il sindaco di Tempio Pausania, Gianni Addis, e segretario quello di San Teodoro, Rita Deretta.Dalla Direzione della Assl di Olbia gli auguri di buon lavoro al nuovo organo: "Il risultato raggiunto esprime l’unità del territorio, che soprattutto in un periodo come questo, è fondamentale per il miglioramento dei servizi sanitari rivolti alla persona”, dichiara il direttore Paolo Tauro."Con grande soddisfazione e onore assumo questo incarico per rappresentare tutto il territorio della Gallura e mi impegno sin da ora a portare avanti le vertenze che, soprattutto in questo periodo di grande difficoltà, interessano tutti i nostri territori ", dichiara il neo eletto presidente, Roberto Ragnedda.