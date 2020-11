© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Abbanoa ha appena comunicato di dover eseguire una riparazione urgente in via Venafiorita a Olbia, su una perdita per il guasto di una tubatura. Per effettuare l’intervento, che si presume avrà una durata di circa 3 ore, è necessario interrompere il servizio da via Belgio con conseguente disservizio in zona Bandinu e Sporula.