Allerta Meteo "rossa" in Gallura, anche a Golfo Aranci scuole chiuse dalle 13 di domani

OLBIA. In relazione a quanto comunicato dalla Protezione Civile Regionale per domani 27 dalle ore 18 (allerta estrema, codice rosso) il primo cittadino di Golfo Aranci, Mario Mulas, ha appena informato le Direzioni delle scuole del nostro Comune, che provvederà ad emanare ordinanza sindacale con cui dispone la chiusura degli edifici scolastici presenti nel Comune di Golfo Aranci come segue: