Codice "rosso" per Allerta Meteo in Gallura fino a domani sera: due morti a Bitti e due dispersi

La Protezione Civile Regionale ha pubblicato un avviso di criticità per rischio idrogeologico (criticità elevata, codice rosso), zona Gallura , Fase operativa regionale preallarme in prosecuzione e proroga del bollettino della giornata odierna, dalle 14 del 28 novembre 2020 e sino alle 23.59 del 29 novembre 2020.Per maggior informazioni e norme di autoprotezione si veda www.sardegnaambiente.it/protezionecivile/. Intanto a Bitti sono purtroppo da registrare, a causa degli smottamenti causati dalla pioggia, due morti e due dispersi. Si raccomanda di evitare qualsiasi spostamento anche per motivi di lavoro.