In Gallura esondati vari fiumi, in azione anche gli uomini e mezzi della Provincia

In campo anche gli uomini della provincia di Sassari e della zona omogenea di Olbia Tempio. Anche il subcommissario, Pietro Carzedda, raccomanda prudenza e invita la popolazione ad evitare gli spostamenti: "Le previsioni meteorologiche in Gallura per le prossime 24 ore indicano un netto peggioramento su tutto il territorio. Come Provincia, a causa della esondazione di vari fiumi, stiamo intervenendo con uomini e mezzi su varie strade provinciali. Perciò invitiamo tutti a limitare al minimo gli spostamenti".