A Golfo Aranci divieto di spostamento e polizia locale in pattugliamento per monitorare le criticità

OLBIA. A causa dell' imminente peggioramento delle condizioni meteo e in accordo con la Prefettura, il sindaco di Golfo Aranci, Mario Mulas ha ordinato il divieto di spostamento dalle proprie abitazioni su tutto il territorio comunale.





Le pattuglie della Polizia locale e della Protezione civile stanno passando in paese per chiedere la chiusura degli esercizi pubblici. Per ogni problema o emergenza contattare i numeri di pronto intervento o il numero 335 7792386