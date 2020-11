Netto miglioramento delle condizioni meteo in Gallura, incontro con il capo della protezione civile

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Il subcommissario per la Zona Omogenea Olbia Tempio, Pietro Carzedda, ha incontrato questa mattina in aeroporto a Olbia, insieme agli altri rappresentanti istituzionali, il capo del dipartimento nazionale della protezione civile il dotto Angelo Borrelli. "Abbiamo fatto il punto della situazione -ha commentato Carzedda- e sembrerebbe che la perturbazione stia lasciando la Gallura. le ultime informazioni raccolte segnalano un netto miglioramento della siuazione. manteniamo l'attenzione in attesa del prossimo bollettino meteo previsto oggi alle 14".