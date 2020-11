A Olbia possibili disagi per la mancanza d'acqua a causa di lavori dell'Enel

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

A darne comunicazione l'ente gestore della risorsa idrica per la Sardegna Abbanoa. Nella giornata di giovedì prossimo dalle 9 alle 16.30 l'Enel eseguirà dei lavori e per farli sarà necessario staccare l'acqua, ne conseguirà il disservizio nella rete idrica di distribuzione a Olbia in località Juanne Secche. In tale località si potranno verificare cali di pressione dalle ore 12. In seguito alle operazioni di svuotamento e successico riempimento delle condotte potrebbero verificarsi, al riavvio delle stesse, dei transitori episodi di torbidità delle acque erogate.