A Olbia le celebrazioni di Santa Barbara alla presenza dei vigili del fuoco e della Guardia Costiera

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Questa mattina, lunedì 4 dicembre, presso la Basilica di San Simplicio, una rappresentanza del personale della Direzione Marittima di Olbia, insieme a quella dei locali Distaccamenti dei Vigili del Fuoco, ha partecipato alla Santa Messa in onore della Patrona, Santa Barbara, cerimonia officiata da Monsignor Sanguinetti, Vescovo della Diocesi di Tempio – Ampurias. Presenti le massime Autorità locali, civili e militari. Il tutto si è svolto nel rispetto dei protocolli di prevenzione Covid-19. Si è trattato di un momento di raccoglimento e di preghiera in una fase storica che vede tutti impegnati a vincere e superare insieme la nota crisi pandemica in atto.