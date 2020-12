L'Unione dei Comuni della Riviera di Gallura firma convenzione con il Mater Olbia per i tamponi

Per poter accedere all’esecuzione del tampone, i pazienti con sintomi o con contatti positivi, dovranno rivolgersi comunque al proprio medico di medicina generale che dovrà informare gli uffici dei rispettivi comuni in cui si risiede e inviare la richiesta dell’esecuzione dei tamponi specificandone la motivazione. Nei prossimi giorni verranno comunicati i criteri che ogni singolo ente deciderà di adottare. Per il presidente dell’Unione Riviera di Gallura, Francesco Lai e i sindaci dei comuni membri, Rita Deretta, Giuseppe Porcheddu e Mario Mulas “è stata portata avanti una iniziativa comune per dare risposte condivise a problemi purtroppo condivisi, in questo tempo di pandemia. Siamo certi che le risorse messe in campo e il fondamentale supporto del Mater Olbia possano in questa fase contribuire alla tempestività nella ricerca di casi positivi, e quindi limitare i soggetti potenzialmente esposti. Pensiamo possa essere una risposta pratica anche di supporto alla sanità pubblica che in questo momento ha bisogno dell’aiuto di tutti”.



Per questo motivo si è scelto di individuare una struttura sanitaria che possa arrivare in soccorso, lì dove la sanità pubblica non riesce, per garantire tempestività di intervento. Difatti nonostante i grandissimi sforzi dei medici dell’Igiene pubblica e delle Usca, ai quali va il ringraziamento per il grande lavoro che stanno svolgendo, i sindaci sempre più spesso ricevono richieste da concittadini che non riescono a fare un tampone in tempi certi.L’unità di intenti del territorio viene così tradotta in convenzione con il Mater Olbia. Le risorse economiche stanziate saranno equamente suddivise tra i territori dell’Unione: in base anche ad un principio di solidarietà saranno utilizzate da chi ne dovesse avere più bisogno.