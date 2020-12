Le estorce 30mila euro con la scusa del malocchio, in carcere un cittadino rumeno

La donna nei mesi scorsi si era rivolta alla Polizia, a cui aveva raccontato di una relazione intrapresa da diverso tempo con un cittadino rumeno, conosciuto sul luogo di lavoro a lei presentatosi con un nome, rivelatosi successivamente falso.

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Le indagini, che avevano condotto all’applicazione della prima misura cautelare, erano riferite ai reati di estorsione e violenza sessuale in danno di una cittadina italiana.In una di queste circostanze la donna ha raccontato di aver subito anche una violenza sessuale, a seguito della quale si è rivolta alla Polizia di Stato.L’attività posta in essere dagli uomini dalla Squadra Mobile ha consentito al GIP del Tribunale di Sassari di applicare al cittadino rumeno la misura cautelare degli arresti domiciliari, imponendogli una serie di prescrizioni da rispettare.Proprio l’accertata violazione delle predette prescrizioni, avvenuta nei giorni scorsi, ha portato il Giudice per le Indagini Preliminari a sostituire la misura cautelare già applicata con quella più grave della custodia in carcere.