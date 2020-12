Caduta di calcinacci dai cornicioni di un palazzo a Olbia, in azione i vigili del fuoco

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

La Sala Operativa ha ricevuto intorno alle 10 una richiesta d’intervento per caduta calcinacci in via Alto Adige a Olbia. Sul posto è stata inviata la squadra di Olbia con il supporto della scala aerea, i grossi pezzi di intonaco caduti dal cornicione e da sotto i balconi per fortuna non hanno provocato danni a persone o cose. I vigili del fuoco hanno rimosso le parti pericolanti e messo in sicurezza l’area interessata. Il traffico locale è stato interrotto per circa un’ora.