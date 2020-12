Interventi di dragaggio nel porto di Olbia, la Seacon Srl si aggiudica la progettazione

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

la progettazione del consistente intervento di escavo che consentirà il potenziamento del porto di Olbia e nuovo appeal per il settore crocieristico all’Isola Bianca e merci su Cocciani.. Come da disciplinare di gara, la Seacon - una volta concluse le verifiche previste della normativa vigente - entro 120 giorni dalla firma del contratto, dovrà produrre tutta la documentazione progettuale, finanziaria e amministrativa propedeutica all’appalto dell’opera e consegnare all’AdSP un pacchetto “chiavi in mano”, corredato di tutti i nullaosta e degli atti di assenso da parte degli Enti competenti, così come previsto dalla complessa normativa in materia di dragaggi.Specifiche, queste, fondamentali per mantenere alto il livello di competitività dello scalo del Nord Est in previsione della graduale ripresa dei traffici merci che, già dal 2021, stando alle stime, segnerebbe già una piccola crescita e, per quanto riguarda le crociere, una ripresa graduale che si assesterà ai livelli pre-covid entro il 2023.“Il lungo percorso verso la realizzazione dei dragaggi nel porto di Olbia è ufficialmente giunto ad una fase cruciale e fondamentale per il proseguo dell’iter autorizzativo – spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna –. Oggi è stata individuata della società che, nei prossimi 4 mesi, lavorerà alla redazione del progetto dell’escavo. Un iter la cui prima fase è già stata anticipata da studi e monitoraggi condotti dal nostro Ente con la preziosa collaborazione dell’ISPRA, i cui risultati sono stati presentati, nel mese di settembre, ai principali soggetti interessati. Tale procedura restituirà un pacchetto completo delle necessarie autorizzazioni e nullaosta previsti dalle norme, agevolando il lavoro dell’Ente e, auspico, garantendo tempi più celeri per la realizzazione dell’escavo. Un’opera ambiziosa, quella dei dragaggi nel golfo, considerata la più consistente per costo, pari a 50 milioni di euro, finora realizzata nel porto di Olbia”.