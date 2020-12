In fiamme una pasticceria di Olbia, in azione i vigili del fuoco che hanno limitato i danni

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Intorno alle 14.30 la sala operativa del 115 ha ricevuto una richiesta d’intervento per un incendio in una pasticceria di Olbia in via Mameli. Prontamente è stata inviata la squadra del distaccamento cittadino che ha spento le fiamme e limitato i danni. L’origine del rogo è in fase di accertamento . Il traffico è stato interrotto per diverso tempo dai Carabinieri giunti in supporto alla squadra dei vigili del fuoco. Al momento del rogo la pasticceria risultava chiusa, non si segnalano danni a persone mentre restano ingenti i danni al locale.