A bordo di un monopattino elettrico e con un coltello a serramanico durante il coprifuoco:denunciato

Il 29enne è stato denunciato anche perché trovato in possesso di un coltello a serramanico denominato a “farfalla” con lama di 13 centimetri. In azione gli uomini della sezione radiomobile della compagnia di Sassari impegnati in un servizio finalizzato al controllo delle misure di contenimento del Covid-19.