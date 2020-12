Bilancio e riduzione della tassa sui rifiuti i punti in discussione nel consiglio comunale di Olbia

Per partecipare in modalità telematica, prima delle seduta, a ciascun amministratore saranno trasmesse le credenziali necessarie all’autenticazione negli applicativi già in uso per la videoconferenza.Tra i punti all'ordine del giorno il bialncio di previsione per l'esercizio 2020/22 e riduzione della Tari in seguito agli effetti dell'emergenza sanitaria.



© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Il prossimo Consiglio Comunale è convocato in seduta pubblica ed ordinaria, per il giorno mercoledì 16 dicembre 2020 alle ore 16 con la trattazione dell’Ordine del Giorno. L'adunanza consiliare si terrà in videoconferenza come stabilito dal decreto del presidente del consiglio comunale.