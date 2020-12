Percorsi formativi per la gestione di strutture turistico-ricettive, ecco il bando

«Siamo soddisfatti di questa grande opportunità per i nostri ragazzi. – afferma l’assessore alla Pubblica Istruzione Sabrina Serra – Riteniamo fondamentale sostenere l’occupazione giovanile e gli interventi volti a ottimizzare la transizione dalla scuola al lavoro. Il percorso prevedecanche una fase di stage all’estero proprio per portare nella nostra realtà e attraverso persone del nostro territorio, il know-how migliore al mondo. Le ore previste per il corso di formazione sono 2.000 e la prima lezione sarà effettuata già entro la fine di quest’anno. Invitiamo tutti gli interessati ad iscriversi quanto prima».





Tutti i dettagli relativi al bando e la modalità di iscrizione su https://www.itstacsardegna.it/

La “Fondazione Istituto Tecnico Superiore per il Turismo e le Attività Culturali della Sardegna” ha attivato un bando volto all’ammissione ai percorsi formativi per la gestione di strutture turistico-ricettive con sede ad Olbia e Tempio.