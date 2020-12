Anche l'aeroporto di Olbia ha ricordato i 250 anni dalla nascita di Ludwig Van Beethoven

La melodia, utilizzata per rappresentare l’Unione Europea e composta dal compositore nel 1823, è stata diffusa dagli altoparlanti dell’Aeroporto suscitando stupore e curiosità di tutti. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Aci Europe e gli Aeroporti di Cork, Atene e Cipro, ha l’obiettivo di creare unione tra gli Aeroporti e trasmettere un messaggio di solidarietà e speranza per il nuovo anno.



Anche l’Aeroporto di Olbia ha ricordato questa importante ricorrenza regalando ai passeggeri e allo Staff presente un incantevole momento musicale tra le note dell’emozionante “Ode to Joy – la nona sinfonia di Beethoven”.