Gli auguri di Paolo Tauro, direttore della Assl Olbia, agli operatori sanitari

Il Direttore della Assl di Olbia, Paolo Tauro, intende ringraziare tutti gli operatori che giornalmente, con spirito di abnegazione, impegno e sacrificio, si sono prodigati per garantire l’assistenza sanitaria a tutta la popolazione, confermandosi un punto di certezza per il territorio."In questa nuova “normalità”, tutti i nostri sforzi profusi per un nuovo modo di fare sanità-ha commentato Tauro-, unitamente alla riscoperta di un’umanità e di un senso di “appartenenza” che forse nel tempo si erano perduti, hanno reso più importante il ruolo di chi si occupa della salute altrui cercando di fare del proprio meglio nell’interesse di tutti.Solo con grande senso di responsabilità e consapevolezza, nell’intento di non rendere vano quanto fatto sino ad oggi, con l’unico obiettivo di “farcela tutti insieme” e grazie al rigoroso rispetto delle regole e qualche sacrificio in più, potremo “tornare a riabbracciarci” al più presto.Nella serenità e nella convinzione che il "gioco di squadra" intrapreso continuerà ad essere “l'arma vincente” con cui orgogliosamente continuare a garantire una sanità di qualità ai nostri concittadini, porgo a tutta la popolazione gallurese e agli operatori impegnati a vario titolo nella sanità i più sentiti auguri per le prossime festività".