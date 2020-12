Al centro per l'infanzia "I folletti di Kines" arriva la prima app per comunicare con le famiglie

Il tutto nel segno dell'innovazione e della digitalizzazione, con l'archivio delle comunicazioni sempre aggiornato, a portata di mano e accessibile da qualunque device connesso a Internet, e soprattutto, in ottemperanza al nuovo regolamento europeo della privacy, con la garanzia della totale sicurezza e della massima tutela dei dati e delle informazioni personali.

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

con l'implementazione di un sistema di comunicazione moderno, immediato e dematerializzato: la "Prima scuola app". "Prima scuola app" è innovativa, progettata per essere flessibile e per rispondere alle esigenze di comunicazione degli asili nido e delle scuole per l'infanzia: attraverso questa applicazione la scuola si interfaccia e si relaziona con le famiglie in tempo reale, permettendo così ai genitori di rimanere sempre aggiornati sulle novità e sulle attività del proprio bambino nel contesto scolastico, di ricevere gli avvisi, il menu del giorno, le comunicazioni, le foto, il calendario degli eventi e tanto altro.La app è utilizzabile sin da subito da smartphone e tablet (Android e Ios), con notifiche e aggiornamenti immediati e funzioni avanzate.La segreteria del Centro per l’infanzia comunicherà direttamente ai genitori le indicazioni necessarie per scaricare l'applicazione ed effettuare l'accesso.Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria de I Folletti di Kines ai numeri 078956636 e 3316562071, oppure all’indirizzo mail ifollettidikines@cipnes.it