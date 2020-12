Tempio Pausania, 32enne beccato in zona rossa senza motivo e con della marijuana nascosta negli slip

OLBIA. Una pattuglia della compagnia Carabinieri di Tempio, nel corso dei controlli per il rispetto della normativa per il contenimento del contagio da covid-19, ha controllato un uomo, già noto alle forze dell’ordine in giro per le vie cittadine. Alla domanda per quale motivazione fosse in giro, non ha saputo dare spiegazioni plausibili e da subito il nervosismo e l’agitazione dell’uomo, hanno indotto i militari ad approfondire il controllo.







La perquisizione personale ha dato esito positivo: negli slip aveva ben occultato della marijuana. Così i militari hanno esteso la perquisizione nell’abitazione, rinvenendo ulteriori 244 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento. Lo stupefacente, immesso sul mercato – al dettaglio – avrebbe fruttato circa 1475 euro. Pertanto per il giovane sono scattate le manette e gli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, oltre ad essere stato multato per la violazione della zona rossa imposta dalle vigenti normative anti-covid.

