A Loiri Porto San Paolo avvio scuole posticipato all'11 gennaio per tamponi sugli alunni e docenti

per l’effettuazione dei tamponi antigenici nelle giornate del 7 e 8 Gennaio, grazie alla collaborazione avviata con il Mater Olbia che eseguirà i test in loco che saranno circa 250. Il Protocollo prevede che si dia immediata comunicazione all’Ats delle giornate scelte per l’effettuazione dei test, e altrettanto immediata comunicazione nel caso si riscontrino casi di positività, in modo da attivare celermente le procedure di quarantena e ricostruzione dei contatti. I soggetti interessati saranno tutti gli alunni delle scuole elementari e medie dei plessi di Loiri e di Porto San Paolo, nonché tutto il corpo docente e personale ATA.Per consentire lo screening, la riapertura delle scuole verrà posticipata a lunedì 11 Gennaio, in maniera che le giornate immediatamente successive all’epifania di giovedì e venerdì siano dedicate all’esecuzione dei tamponi, che si effettueranno nelle palestre di Loiri e nella palestra di Porto San Paolo.Il Sindaco Francesco Lai - “Vogliamo ancora una volta mettere in sicurezza i ragazzi delle nostre scuole affinché possano rientrare a scuola senza correre alcun rischio, sia loro che delle loro famiglie e del corpo docente. Lo screening ci permetterà anche di valutare quanto si siano rispettate le rigide prescrizione per i giorni di festività e per prevenire eventuali focolai disponendo la subito la quarantena”