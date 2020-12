Ecco il container che sostituisce le tende del pre-triage del pronto soccorso di Olbia

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Dopo aver sostituito, negli scorsi giorni, le tende di isolamento del Pronto soccorso e del pre triage ostetrico ginecologico dell'ospedale di Olbia con dei prefabbricati che garantiscono un maggiore comfort durante la permanenza dei pazienti, nella giornata di oggi è stata sostituita anche l'ultima delle tende della Protezione Civile, sino a questa mattina utilizzata quale area dedicata al Pre-triage del servizio di emergenza-urgenza del "Giovanni Paolo II".Si stanno inoltre concludendo le procedure per l'acquisizione di un container che verrà dedicato al pre triage dell'ospedale "Paolo Dettori" di Tempio Pausania e di una struttura prefabbricata appositamente costruita e dedicata all'isolamento dei pazienti del Pronto Soccorso, in grado di consentire la valutazione in sicurezza dei pazienti sospetti per patologia covid 19. E' dotata di 2 postazioni per la gestione dei pazienti a media-alta intensità di cure. I pazienti, in questo modo, potranno seguire un percorso diagnostico dedicato, evitando contatti con coloro che si rivolgono al Pronto Soccorso per altre patologie. Le strutture verranno allestite entro il mese di gennaio 2021.