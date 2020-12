Tamponamento a catena in via Galvani a Olbia, due persone trasportate in ospedale

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Intorno alle 13 la S.O 115 ha ricevuto una richiesta d'intervento per un tamponamento a catena a Olbia in via Galvani. Coinvolti tre veicoli. Prontamente è stata inviata la squadra del distaccamento cittadino. Due i coniugi di media età che sono stati trasportati all’ospedale di Olbia dal 118 per accertamenti mentre per gli altri occupanti delle autovetture non è stato necessario nessun accertamento medico. I vvf hanno collaborato con i sanitari del 118 per stabilizzare i contusi e portare i primi soccorsi. Sul posto Polizia locale per i rilievi del caso.