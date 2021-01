Si cappotta con il pick-up a Olbia, in azione i vigili del fuoco

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Intorno alle 11 la sala operativa del 115 ha ricevuto una richiesta d'intervento per un incidente ad Olbia sulla rotatoria Basa in viale Aldo Moro. Prontamente è stata inviata la squadra del Distaccamento cittadino. Il veicolo condotto da un giovane di Olbia ha perso l’aderenza nell’affrontare la rotatoria cappottandosi su un fianco ed andando ad impattarsi violentemente ad un grosso palo. Fortunatamente il conducente è uscito illeso dall’abitacolo che risulta completamente schiacciato nel posteriore. I vigili del fuoco hanno lavorato per la messa in sicurezza del luogo dell'incidente. Sul posto presdente anche la polizia locale per i rilievi del caso.