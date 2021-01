Borsa di studio nazionale anno scolastico 2019/20, ecco la graduatoria degli studenti olbiesi

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

L’Assessore alla Pubblica Istruzione rende noto agli interessati che la R.A.S. Regione Autonoma della Sardegna ha approvato la graduatoria unica regionale degli studenti beneficiari e comunicato i nominativi dei beneficiari residenti nel Comune di Olbia.Detta graduatoria è pubblicata:* sul sito del Comune di Olbia Link Aree Tematiche – Istruzione – Diritto allo Studio – Borsa di Studio Nazionale.* All’Albo Pretorio On-Line del Sito Istituzionale del Comune di Olbia* Informacittà del Comune di Obia – Molo Brin c/o Museo Archeologico.Per tutti gli studenti individuati dalla propria Regione come beneficiari a.s. 2019/2020, il termine per effettuare la riscossione è stato fissato fino al giorno 31 gennaio 2021.Per riscuotere la borsa di studio è necessario recarsi presso qualsiasi Ufficio Postale senza necessità di utilizzare o esibire la Carta dello Studente IoStudio, ma semplicemente richiedendo all'operatore di sportello di incassare un "Bonifico domiciliato" erogato dal Ministero dell'Istruzione.Dettagli sulle modalità di riscossione delle Borse di studio per gli studenti maggiorenniPer gli studenti beneficiari maggiorenni, è sufficiente che il beneficiario si presenti in un qualsiasi Ufficio Postale munito di documento d'identità in corso di validità e del proprio codice fiscale, comunicando all'operatore di sportello di dovere incassare una borsa di studio erogata dal Ministero dell'Istruzione attraverso un "Bonifico domiciliato". Non sono ammesse deleghe ad altri soggetti per la riscossione del contributo economico.Dettagli sulle modalità di riscossione delle Borse di studio per gli studenti minorenniPer gli studenti beneficiari minorenni è necessario che un genitore che esercita la responsabilità genitoriale o chi ne fa le veci, si rechi in Ufficio Postale munito di:* dell'originale del proprio documento di identità in corso di validità, ciò per l'identificazione;* dell'originale del proprio codice fiscale;* dell'originale del documento di identità in corso di validità dello studente beneficiario della borsa di studio;* dell'originale del codice fiscale dello studente beneficiario della borsa di studio;* copia compilata della dichiarazione sostitutiva allegata al presente comunicato) da firmare esclusivamente davanti all'operatore dell'ufficio postale.Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Diritto allo Studio - Angela Farris Tel. n. 0789/52084 – e-mail: afarris@comune.olbia.ot.it