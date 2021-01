© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

A causa dei lavori sul lungomare di via Redipuglia a Olbia verrà chiusa la strada per circa quattro mesi. Per questo motivi gli esercizi commerciali presenti avvertono i propri clienti che l’accesso potrà comunque avvenire da via Roma 67 di fianco al ristorante giapponese. Le attività coinvolta sono Clinica Veterinaria - Ferramenta Giua - Fiorista Maryann - Negozio Fourgy - Snack Bar 82.