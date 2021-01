Grande adesione degli studenti per la prima giornata di screening Covid a Olbia

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Una risposta importante, segno di responsabilità e senso civico che fa ben sperare nell'avvio della campagna di screening che interesserà tutte le scuole superiori della Gallura.i, numeri che dovrebbero raddoppiare sin dalla seconda giornata di convocazione, in programma domani (le operazioni di screening al "Mossa" dovrebbero proseguire per tutta la settimana).In caso di positività al tampone antigenico lo studente verrà immediatamente contattato e, in collaborazione con il Servizio di igiene e sanità pubblica della Assl, sottoposto a tampone molecolare.Orari e modalità di screening verranno comunicate agli studenti dagli stessi istituti scolastici: per evitare assembramenti verranno convocati in orari diversi e scaglionati in piccoli gruppi, e l'esecuzione dei test verrà effettuata in ampi spazi, come ad esempio palestre o grandi aree didattiche.L'adesione allo screening non è obbligatoria ma volontaria, per questo la Assl di Olbia, attraverso il personale del Distretto che si sta occupando delle procedure, invita gli studenti a parteciparvi con convinzione, per il bene e la salute di tutta la comunità.