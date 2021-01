L'Hermaea Olbia ospita a Golfo Aranci questa sera alle 18 la capolista Acqua&Sapone Roma

Il match contro l’Acqua&Sapone è molto complicato anche perché giunge pochi giorni dopo la dispendiosa sfida contro l’Exacer, che ha portato a ‘spremere’ ulteriormente Piia Korhonen, ancora condizionata da un problema alla caviglia. Più volte in questa stagione, però, le galluresi hanno dimostrato di poter giocare alla pari anche contro formazioni più attrezzate. Gli ultimi due successi consecutivi, inoltre, hanno rinsaldato il clima di fiducia all’interno del gruppo. Allora perché non provarci? “Siamo pronti a giocare contro ogni avversario – afferma il tecnico olbiese Emiliano Giandomenico – quando troviamo la logica del nostro gioco e la necessaria fiducia possiamo mettere in difficoltà chiunque. Roma è una grande squadra, questo è sotto gli occhi di tutti, ma noi vogliamo fare un’ottima figura”. Per ‘rubare’ punti a una delle grandi favorite nella lotta promozione occorrerà giocare con la mente sgombra e con un pizzico di sana follia. Ne è convinta anche la schiacciatrice biancoblù Jessica Joly, tra le migliori in campo contro Montale: “Ci proviamo sempre e comunque – evidenzia – anche mercoledì scenderemo in campo con il coltello tra i denti. Roma è forte, ma è sempre il campo a parlare”.

Forti di un roster di altissimo profilo, le capitoline guidate da coach Luca Cristofani sono state fin qui protagoniste di un cammino invidiabile, fatto di 11 successi e appena 3 sconfitte. Nel recupero di sabato scorso le ‘Wolves’ hanno superato in tre set il CUS Torino guidate dai 15 punti della talentuosa classe 2003 Anna Adelusi e dai 14 dell’esperta schiacciatrice Valeria Papa, giunta nella Capitale dopo 5 anni di A1 tra Busto Arsizio, Bolzano e Scandicci. Completa in ogni reparto, la squadra giallorossa può inoltre contare sul talento di Arciprete, mentre al centro sono spesso determinanti Cogliando e l’ex hermeina Rebora (a Olbia tra il 2014 e il 2016). La sfida di Golfo Aranci rappresenterà il primo di due appuntamenti ravvicinati che vedranno le due formazioni affrontarsi nuovamente a Roma domenica 17 gennaio.Hermaea Olbia e Acqua&Sapone Roma si affronteranno mercoledì 13 gennaio alle 18 al Palasport Comunale di Golfo Aranci. La sfida è valida per il recupero dell’8/a giornata di andata e verrà arbitrata dai signori Proietti e D’Amico. Diretta streaming sulla piattaforma LVF TV.