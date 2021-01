© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

A La Maddalena, i militari della stazione, nel corso di un servizio perlustrativo, hanno denunciato in stato libertà uno studente di 18 anni, residente a La Maddalena, poiché, in seguito di una perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 30 grammi di marijuana suddivisa in dosi e un bilancino di precisione.