Inclusione sociale e lotta alla povertà in periodo di Covid, tre milioni di euro dalla Regione

L’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Olbia comunica che l’Assessorato della Sanità della Regione Sardegna, ha pubblicato l’avviso “SINE LIMES” che finanzia interventi per complessivi 3 milioni di euro a valere sul P.O.R. FSE 2014-2020, ASSE 2 – "Inclusione sociale e lotta alla povertà" - Obiettivo Specifico RA09.11CRII07 “Aumento della capacità di sostegno e presa in carico di individui e gruppi fragili in condizioni aggravate per emergenza Covid-19” - Azione 9.11.1.c “Implementazione di buoni servizio per servizi a persone con limitazione nell’autonomia Emergenza_COVID_19.L’avviso ha come obiettivo quello di finanziare interventi a sostegno di persone con limitazione nell’autonomia, aggravate per l’emergenza Covid19, attraverso l’erogazione di contributi economici utili a favorire l’accesso degli aventi diritto alla rete dei servizi socio-sanitari, sanitari, servizi di cura e di assistenza domiciliare.I Buoni Servizio sono erogati sotto forma di contributo a fondo perduto e prevedono l’assegnazione diretta a titolo di rimborso della spesa sostenuta per l’acquisto di un servizio. L’ammissione al beneficio sarà attuata con la modalità a “sportello” fino ad esaurimento delle risorse finanziarie stanziate.Sono destinatari dell’avviso “Sine Limes”: i soggetti con disabilità ai sensi dell’art. 3 della Legge 104/92; i soggetti in carico ai centri di salute mentale o all’Unità Operativa di Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza (UONPIA); persone anziane che abbiano almeno 85 anni di età.Le informazioni e la modulistica potranno essere acquisite presso :Servizio Informacittà – Località Molo Brin (preferibilmente previo appuntamento da prendere al seguente recapito telefonico 0789 25139)lunedì e mercoledì dalle 8.00 alle 18.00martedì giovedì e venerdì dalle 8.00 alle 15.00sabato chiusoUfficio Polifunzionale per il Cittadino c/o residenza comunale di Via Dante.dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il lunedì e mercoledì dalle ore16,00 alle ore 18,00 previo appuntamento da prendere al seguente recapito telefonico 0789 24800.Assessorato ai Servizi Sociali zona industriale via Capoverde 1 c/o Delta center ( previo appuntamento da prendere al seguente recapito telefonico 0789 52172)dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00 e lunedì e mercoledì dalle 16,00 alle18,00.Il Centro Disabilità Globale via Vela 28 tel 0789 206036 dal lunedì al venerdì dalle ore 10,30 alle ore 13,30 e dal lunedì al giovedì dalle ore 16,00 alle ore 17,30L’ istanza ovrà essere presentata esclusivamente online compilando la domanda telematica (DT) resa disponibile dalla Regione Autonoma della Sardegna nell’ambito del Sistema Informativo del Lavoro e della formazione Professionale (SIL) disponibile all’indirizzo www.sardegnalavoro.itLa Domanda Telematica, comprensiva degli allegati e in versione definitiva, dovrà essere presentata a partire dalle ore 9.00 del 29 gennaio 2021 fino all’esaurimento delle risorse stanziate. A partire dalle ore 9.00 del 25 gennaio 2021 e fino alle ore 8.59 del 29 gennaio 2021, sarà possibile procedere alla compilazione della Domanda in modalità bozza sul sistema SIL.Il Servizio Informacittà del Comune di Olbia attiverà uno sportello per informare e supportare nella compilazione e presentazione delle domande telematiche i cittadini che hanno i requisiti per accedere all’intervento nei giorni e negli orari precedentemente indicati e previo appuntamento.Si ricorda che, stante il permanere dello stato di emergenza Covid 19, le operatrici del Servizio Informacittà ricevono su appuntamento il lunedì e il mercoledì, dalle ore 8.00 alle ore 18.00 e il martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8.00 alle ore 15.00.