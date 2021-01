Ristoratore non rispetta coprifuoco Covid, sanzionato e locale chiuso per cinque giorni

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Lo scorso fine settimana, a Osilo, i carabinieri della locale stazione, durante un servizio finalizzato al controllo delle misure di contenimento dell’epidemia Covid-19, hanno sanzionato il titolare di un ristorante per aver fornito servizi alla clientela oltre l'orario consentito. L’esercizio commerciale è stato anche sottoposto alla sanzione accessoria della chiusura provvisoria per cinque giorni, in attesa di eventuali ulteriori provvedimenti da parte della prefettura di Sassari.