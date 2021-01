Olbia, contributi per le associazioni sportive: c'è tempo fino al primo marzo

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

«Ricordiamo che è attivo il bando dedicato alle associazioni sportive per l’attività svolta nel corso dell’anno 2020. Invitiamo tutti gli interessati a partecipare. – afferma l’assessore allo sport Monica Fois – Vogliamo stare vicini alle associazioni e dare loro sostegno anche e soprattutto in questo periodo di grande difficoltà. Le società hanno continuato a credere nel nostro territorio, riuscendo a far svagare e dare una parvenza di normalità ai ragazzi che hanno potuto partecipare alle attività da loro organizzate. Le norme anti Covid, che condividiamo, hanno reso il lavoro delle associazioni più complicato e, per questo, vogliamo doppiamente ringraziale».Sono ammesse a presentare domanda di contributo le sole società sportive, polisportive e le associazioni sportive affiliate ad un organismo sportivo riconosciuto dal C.O.N.I., che svolgano attività a carattere dilettantistico e che abbiano sede nel territorio del Comune di Olbia. Le istanze, corredate di tutta la necessaria documentazione, potranno essere presentate fino al 1 marzo 2021. Maggiori informazioni sul sito istituzionale del Comune di Olbia www.comune.olbia.ot.it