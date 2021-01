Maxi sequestro di marijuana a Olbia all'interno di una villetta a Cugnana: due persone in arresto

La perquisizione ha permesso di rinvenire 43 sacchi termo-sigillati da mezzo chilo ciascuno, un sacco del peso di 2,7 chili occultato all’interno del congelatore dell’abitazione e 14 bustoni del peso compreso tra i 2,5 e i 10 chili. La ricerca si è estesa più accuratamente in tutti i vani della casa, rinvenendo tutti gli attrezzi indispensabili alle operazioni di sfogliamento, essiccazione, peso e confezionamento della sostanza, tra cui un setaccio, un deumidificatore, un motorino elettrico, un aspiratore, una pressa, una bilancia elettronica, un aspiratore a induzione ed un essiccatore, oltre a centinaia di bustine per il confezionamento.







La perquisizione presso il domicilio del 52enne ha permesso di rinvenire ulteriori 323 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e la somma contante di 1.650 euro, mentre presso l’abitazione del 60enne varie confezioni in cellophane compatibili con quelle rinvenute presso la villetta.

, nella tarda serata di ieri, hanno tratto in arresto due persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è avvenuta nel corso di un’intensa attività info-investigativa che ha interessato la zona di Cugnana, tra Olbia e Porto Rotondo, dove i militari hanno rinvenuto 118,7 kg di marijuana all’interno di una villetta.I carabinieri stavano monitorando i movimenti di un uomo di 60 anni, originario della provincia di Mantova, ma residente ad olbia, il quale, accompagnato da un suo complice, un 52enne olbiese, si è recati nella casa presa in affitto e adibita a vero e proprio laboratorio di lavorazione e imbustamento della marijuana.Ad aspettarli c’erano i carabinieri che hanno colto in flagranza i due individui mentre accedevano alla proprietà. I militari hanno scoperto l’ingegnosa organizzazione con macchinari per l’essiccazione e lo sbocciolamento della canapa, contenuta in bustoni di plastica, fusti e pacchi già confezionati e sottovuoto.tutta la sostanza stupefacente ritrovata ed i materiali sono stati debitamente sottoposta a sequestro. Per i due è stata disposta la traduzione presso la casa circondariale di Bancali (ss), in attesa della convalida, a disposizione dell’autorità giudiziaria della procura della repubblica di Tempio Pausania.E’ la terza operazione dei carabinieri del reparto territoriale di olbia nel giro di poche settimane riguardante il rinvenimento di depositi e laboratori di marijuana nel territorio conclusasi positivamente, anche se le tre circostanze non hanno alcun legame tra loro.