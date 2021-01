Riprende l'attività di ricovero nel reparto di medicina del Paolo Dettori di Tempio Pausania

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Da questo pomeriggio riprende l'attività di ricovero del reparto di Medicina dell'ospedale Paolo Dettori di Tempio Pausania. L'avvio dell'attività dei ricoveri, che è ripresa dal primo pomeriggio di oggi in seguito alla conclusione delle operazioni di sanificazione e biodecontaminazione dei locali , sarà graduale e organizzata compatibilmente con il personale in servizio. L'attività dei ricoveri esterni del reparto al quinto piano del "Dettori" era stata sospesa il 9 gennaio in seguito all'isolamento di un focolaio di positività al Covid che ha interessato sia pazienti che personale.Dal 15 gennaio la Direzione medica di presidio aveva predisposto anche la sospensione provvisoria dei ricoveri in Otorino al fine di porre in essere una serie di misure organizzative volte a risolvere le criticità legate al focolaio, sia da un punto di vista gestionale degli spazi che di reclutamento di altro personale infermieristico per sopperire alla carenza di operatori presso la Medicina, causata dal focolaio. La Direzione Assl Olbia ha avviato le procedure per riprendere la regolare attività dell'Otorino nel più breve tempo possibile.