Olbia, mandato di cattura per sequestro di persona e violenza sessuale: due persone in arresto

I due italiani, S.P. e A.M., residenti a Olbia, entrambi disoccupati e con precedenti penali, sono stati rintracciati e tratti in arresto in un alloggio di fortuna in città e, dopo le operazioni di rito, trasferiti presso il carcere di Sassari Bancali dove dovranno scontare rispettivamente una pena di quasi tre anni e cinque anni e otto mesi il secondo.



© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Nel contesto del servizio, che ha visto l’impiego di otto pattuglie delle Stazioni dipendenti e del Nucleo Operativo e Radiomobile oltre ad una unità cinofila dello Squadrone Cacciatori di Sardegna, sono stati tratti in arresto due soggetti ricercati poiché destinatari di ordini di carcerazione per il reato di sequestro di persona e violenza sessuale, spiccati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania – Ufficio Esecuzioni Penali.