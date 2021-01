Incidente di caccia a Padru, un ferito grave trasportato con l'elicottero in ospedale

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

E' stato centrato in pieno da un colpo a pallettoni mentre era impegnato in una battuta di caccia a Monte Nieddu nel territorio compreso tra Padru e Berchiddeddu. L'uomo, un 57enne originario di Buddusò, è ora ricoverato in gravi condizioni in ospedale. L'episodio si è verificato questo pomeriggio intorno alle 13 quando un colpo vagante, probabilmente esploso involontariamente da un compagno di battuta, ha raggiunto all'addome il 57enne che si è accasciato a terra. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno trasportato il ferito con il servizio di elisoccorso in ospedale. In merito all'episodio indagano i carabinieri del reparto territoriale di Olbia che hanno interrogato i compagni di caccia del 57enne.