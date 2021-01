L'Hermaea Olbia in campo a Golfo Aranci per l'ultima di Regular Season

Conquistare dei punti sarebbe importante in ottica Poule Salvezza: “I punti conquistati a inizio stagione ci danno un margine di tranquillità rispetto alla zona più calda – aggiunge – la seconda fase ci può portare comunque ai playoff tramite il primo posto, e faremo di tutto per riuscire a ottenere questo traguardo. Stiamo utilizzando queste ultime gare della stagione regolare per ritrovarci a pieno”.

Le olbiesi, ancora alle prese con una infermeria affollata, non lasceranno comunque nulla di intentato al cospetto di una formazione attrezzata per competere ai massimi livelli. Nelle ultime due sfide contro Torino e Busto Arsizio, la squadra di Giandomenico è partita forte aggiudicandosi con merito il primo set, salvo poi accusare qualche problema nel prosieguo: “Le assenze si fanno sentire – spiega la schiacciatrice Martina Ghezzi – soprattutto gli allenamenti. Non è facile trovare il ritmo gara in queste condizioni. Inoltre, a differenza delle nostre avversarie, non abbiamo la possibilità di effettuare dei cambi in corso d’opera”. Contro Mondovì, unica squadra capace di mantenere il passo della super capolista Acqua&Sapone, l’Hermaea non parte comunque battuta: “Il nostro obiettivo è portare via dei punti – afferma – nonostante l’emergenza abbiamo sfiorato il tie break contro Roma, squadra che ritengo la più forte dei due gironi di Serie A2. Ci saranno ancora delle assenze, ma chi scenderà in campo avrà il dovere di spingere al massimo”.Nonostante la sconfitta, mercoledì a Busto Arsizio è emersa una volta di più la buona condizione delle bande hermeine: “Da quattro o cinque partite a questa parte ho trovato il giusto ritmo – ammette – e lo stesso credo valga per Joly. Senza Korhonen sono cambiati gli equilibri. Riceviamo tanto, e in certi frangenti, per noi, è più facile fare punto. La stanchezza ogni tanto si fa sentire, ma proveremo a proseguire su questa falsariga”.Fischio d’inizio domenica 31 gennaio alle 12 al Palasport Comunale di Golfo Aranci. La gara verrà trasmessa in diretta streaming su LVF TV.