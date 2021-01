Scontro frontale tra un'auto e un tir a Olbia, in azione i vigili del fuoco

OLBIA. La sala operativa del 115 ha ricevuto ieri mattina intorno alle 10.30 una chiamata di soccorso per un incidente stradale sulla circonvallazione sopraelevata sud ad Olbia. Prontamente è stata inviata la squadra del distaccamento cittadino che per estrarre il conducente di uno dei veicoli si è reso necessario tagliare le lamiere.







L’auto una Renault Clio si è schiantata quasi frontalmente con un tir che viaggiava in direzione opposta. L’uomo nell’impatto si è procurato diverse fratture ed è stato affidato alle cure dei sanitari del 118. Non sono state invece necessarie le cure per il conducente del tir. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento sul posto la polizia stradale.

