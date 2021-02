Partite le vaccinazioni nelle case di riposo di Olbia e Telti e poi di tutta la Gallura

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

E’ iniziata questa mattina da Telti e da Olbia la vaccinazione dei primi ospiti delle case per anziani della Gallura. Sono circa 500 gli ospiti, tra case di riposo ed rsa, che nei prossimi giorni verranno sottoposti alla prima dose del vaccino anti-Covid. Da oggi e’ ripresa anche la somministrazione della prima dose del vaccino agli operatori sanitari non ancora vaccinati, compresi i volontari del 118.Lo scorso fine settimana sono stati concluse le seconde vaccinazioni del personale degli ospedali della Gallura, quello del Servizio di igiene e sanità pubblica, dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, per circa 2.150 operatori. Da questa settimana si procederà con gli operatori Assl non ancora vaccinati, e contestualmente, i team mobili della Assl raggiungeranno le strutture del territorio per vaccinarne gli ospiti e gli operatori che vi lavorano.Nella giornata di oggi le squadre mobili hanno raggiunto anche le case per anziani di Buddusò, Ala’ dei Sardi, Padru, Luogosanto, Aglientu e Tempio; domani sara’ il turno di Oschiri, Berchidda, Monti, Arzachena Santa Teresa e Tempio; giovedì sara’ la volta di Olbia, della Rsa di Padru, Calangianus, Luras; venerdì Aggius, Bortigiadas , Tempio, la Maddalena, Palau.