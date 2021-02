Insulti social agli operatori sanitari dell'ospedale Olbia, la Assl ricorre alle vie legali

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. La Assl di Olbia annuncia la tutela della propria immagine, per le vie legali, dell’Azienda e degli operatori sanitari in seguito ad alcuni attacchi sui social network nei confronti degli operatori sanitarti dell'ospedale..La Assl parla di una vera e propria campagna denigratoria degli operatori sanitari della Assl di Olbia, fondata -a loro dire- su situazioni “documentate con artifizi realizzati ad hoc volte a dimostrare, in malafede, la malasanità gallurese, spesso nella violazione della privacy di altri pazienti ricoverati e degli stessi operatori sanitari, ripresi senza alcuna autorizzazione".