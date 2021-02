Bando da 40 milioni di euro per per gli operatori dell'Amp Tavolara

Il Presidente dell’AMP di Tavolara Alessandro Casella “Questo contributo arriva a sostenere le imprese e gli operatori che hanno sofferto in maniera importante gli effetti della pandemia da COVID-19 e dimostra ancora una volta che la tutela dell’ambiente è un motore importante per lo sviluppo socio economico dei territori. Tutte le micro e piccole aziende impegnate in attività ecocompatibili che operano all’interno dell’Amp di Tavolara (comuni di Olbia, Loiri Porto San Paolo e San Teodoro) possono richiedere il sostegno erogato dal Ministero dell’Ambiente. Abbiamo sempre stimolato e promosso un modello di attività di impresa che potesse coniugare il rispetto per l’ambiente con la crescita qualitatitiva dei servizi offerti e si dimostra, ancora una volta, che l’AMP di Tavolara è un valore aggiunto per questa comunità e per tutte le attività economiche che ci operano. Sperando che la prossima stagione primaverile ed estiva sia il momento della ripresa dell’attività turistica, appare importante cogliere anche questa opportunità, con questo ristoro rivolto alle imprese e agli operatori che si caratterizzano per agire nell’ottica della sostenibilità. Sempre di più, la nostra visione di impresa e territorio deve saper coniugare il rispetto dei beni ambientali e valorizzazione del capitale naturale e del capitale umano”.

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

che è disponibile un sostegno alle loro attività, attraverso un contributo straordinario per il quale si può presentare istanza a partire dal giorno 15 febbraio 2021 e fino al 15 marzo 2021.Il bando è consultabile a questo link https://www.minambiente.it/bandi/bando-il-contributo-straordinario-nelle-zea mentre le domande devono essere trasmesse per via telematica sul portale https://www.contributozea.it/.Ancora una volta quindi, il sistema delle Aree Marine Protette costituisce un modello di riferimento per lo sviluppo sostenibile e indica la direzione di marcia per una nuova economia compatibile con l’ambiente e rispettosa della biodiversità.