Loiri Porto San Paolo, bando per risorse a fondo perduto a favore di attività commerciali

Sulla base dei criteri stabiliti verrà assegnato un punteggio che concorrerà alla formazione di una graduatoria. I beneficiari del presente avviso sono le piccole e micro imprese - di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005 che svolgono:



© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

L’amministrazione comunale di Loiri Porto San Paolo ha predisposto un bando per l’erogazione a fondo perduto di un contributo economico per le attività con sede operativa nel territorio. L’obiettivo è dare una tempestiva risposta alle piccole e micro imprese del tessuto sociale comunale colpite dalla crisi pandemica.Possono accedere tutte le attività economiche commerciali e artigianali che hanno subito conseguenze economiche da questi mesi di chiusura con evidente riduzione degli incassi. Il bando è finanziato con i fondi derivanti dalla ripartizione delle risorse contenute nel Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2020: 56.606 euro.• attività di commercio, ossia: attività di commercio all'ingrosso, commercio al minuto, l'attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, l'attività di commercio su aree pubbliche, l'attività di commercio dei pubblici esercizi e le forme speciali di vendita;• attività artigianali di cui alla Legge- quadro per l’artigianato L. 8 agosto 1985, n. 443;• gli imprenditori agricoli, fermo restando i requisiti di cui all’articolo 4 del DPCM, limitatamente alle attività di natura commerciale connesse all’attività agricola;È altresì richiesto che le predette imprese:• svolgano attività economiche in ambito commerciale e artigianale attraverso un’unità operativa (unità locale) ubicata nel territorio del Comune di Loiri Porto San Paolo;• siano regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese o, nel caso di imprese artigiane, all'Albo delle imprese artigiane e risultino attive al momento della presentazione della domanda;• non siano in stato di liquidazione o di fallimentoLe spese ammesse, a fronte delle quali verrà erogato un contributo a fondo perduto sono riferibili alle spese di gestione e alle spese per l’acquisto di attrezzatura o macchinari, e sono disciplinate dal bando.Per le modalità di presentazione della domanda consultare il seguente link :http://www.comune.loiriportosanpaolo.ot.it/attachments/article/2652/Avviso_pubblico.pdf