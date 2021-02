Il commissario della Assl in visita a Tempio per incontrare il vescovo e visitare l'ospedale

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

, incontrando il personale in servizio. Il commissario e monsignor Sebastiano Sanguinetti hanno discusso delle potenzialità della struttura sanitaria tempiese e delle criticità che riguardano l’ospedale e il territorio e che a breve verranno affrontate dalla Assl.“Si e’ trattato di una prima visita conoscitiva, a cui seguiranno altri incontri, volti a migliorare le potenzialità e le capacità della sanità gallurese che sia sempre più in grado di dare una risposta adeguata alle esigenze di salute dei cittadini”, ha detto il commissario Logias. Sin dal suo insediamento il commissario ha avviato una serie di incontri, ancora in corso, tra i primari e i responsabili degli ospedale di La Maddalena, Olbia e Tempio Pausania per analizzare, con i professionisti, le criticità delle strutture nel tentativo di migliorare il servizio offerto agli utenti galluresi.